Besloten jubileumfeest in Zundert op 26 september

Op 26 september wordt in Zundert een besloten jubileumfeest gehouden ter ere van een 80-jarig bestaan. Het feest vindt plaats aan de Prinsenstraat 54 CORS.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Zundert heeft een melding ontvangen voor een vergunningsvrij evenement. Het gaat om een besloten feest ter gelegenheid van een 80-jarig jubileum. Dit evenement staat gepland voor dinsdag 26 september 2026 aan de Prinsenstraat 54 CORS.

De melding is op 2 april goedgekeurd. Omdat het een vergunningsvrij evenement betreft, is het niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.