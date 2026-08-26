Unit voor seizoenshuisvesting aangevraagd in Zundert

In Zundert is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een huisvestingsunit voor seizoensarbeiders aan de Egeldonkstraat.

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De gemeente Zundert heeft op 24 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een unit voor seizoenshuisvesting aan de Egeldonkstraat 3. De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit als het afwijken van de regels in het omgevingsplan.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600971. De gemeente benadrukt dat er nog geen besluit is genomen over de vergunning. Inwoners kunnen de aanvraag inzien door een afspraak te maken met het team vergunningen van Zundert.