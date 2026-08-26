Gemeente Zundert wil jeugdactiviteiten verhuizen naar nieuwe MFA

De gemeente Zundert wil Stichting Jeugdcarrousel huisvesten in een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Hoge Dreef. Het doel is om samen te onderzoeken hoe de stichting maximaal 691 m² van het gebouw kan gebruiken.

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Stichting Jeugdcarrousel is al sinds 1969 actief in Zundert en organiseert jaarlijks diverse sociale, sportieve en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. De gemeente ziet de stichting als de enige geschikte partner voor het gebruik van een deel van de toekomstige MFA vanwege haar lokale betrokkenheid en bewezen betrouwbaarheid.

Door de verhuizing kan de stichting haar activiteiten voortaan ook bij slecht weer laten doorgaan. Daarnaast komt er door deze verhuizing een binnenstedelijke locatie vrij voor woningbouw, wat bijdraagt aan de woningbouwopgave in Zundert.