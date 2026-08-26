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Vergunningsaanvraag HD-gasstation in Veghel niet in behandeling

Vandaag om 09:32

De gemeente Meierijstad heeft besloten een aanvraag voor een HD-gasstation aan de Kennedylaan in Veghel niet in behandeling te nemen. Het besluit is op 24 augustus genomen.

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De aanvraag betrof het plaatsen van een HD-gasstation op het adres Kennedylaan 10, 5466AA Veghel. De zaak is geregistreerd onder nummer OW-2026-3457. Volgens de gemeente is het besluit op 24 augustus verstuurd.

Een HD-gasstation is bedoeld voor het leveren van waterstof als brandstof. Waarom de aanvraag niet verder behandeld wordt, is niet bekendgemaakt.

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