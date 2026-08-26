Maand van Ontmoeting brengt Etten-Leur samen

Van 30 augustus tot en met 30 september organiseert Etten-Leur tientallen activiteiten om mensen samen te brengen.

Gevonden voor jou

De Maand van Ontmoeting in Etten-Leur staat in het teken van verbinding en gezelligheid. Lokale organisaties bieden een gevarieerd programma met onder andere wandelingen, creatieve workshops, muziekvoorstellingen, spelletjesavonden en gezamenlijke maaltijden. De activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud, en bijna alles is gratis toegankelijk.

Het doel van deze maand is om nieuwe contacten te leggen en samen te genieten. Iedereen is welkom, of je nu alleen komt of iemand meeneemt. De organisatoren hopen hiermee Etten-Leur nog hechter en gezelliger te maken.