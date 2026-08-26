Vergunningen en aanvragen bekendgemaakt in Etten-Leur

In Etten-Leur zijn deze week meerdere omgevingsvergunningen verleend en aanvragen ingediend, waaronder voor woninguitbreiding, huisvesting van arbeidsmigranten en zonnepanelen.

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De gemeente Etten-Leur heeft recent diverse vergunningen verleend en aanvragen ontvangen. Zo zijn omgevingsvergunningen verleend voor het huisvesten van vier arbeidsmigranten op meerdere locaties, waaronder de Nachtegaal en Spinetstraat. Ook is toestemming gegeven voor het legaliseren van 85 zonnepanelen in een grondopstelling aan de Hoge Donk.

Daarnaast zijn nieuwe aanvragen binnengekomen, waaronder voor het vervangen van kozijnen aan de Lepelaar en Roerdomp, het uitbouwen van een woning aan de Wildbaan en het plaatsen van een hemelwaterbuffer in Vosdonk Noord. De gemeente verwerkt deze aanvragen volgens de gebruikelijke procedures.