Advertentie
Kozijnen vervangen bij woning in Etten-Leur
Vandaag om 09:32
Bij een huis aan de Roerdomp in Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen. De aanvraag is op 19 augustus ingediend.
De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vervangen van kozijnen bij een woning aan Roerdomp 69, postcode 4872PK. De aanvraag is geregistreerd onder intern kenmerk 2026ABB0564-01.
Deze publicatie is alleen bedoeld als informatie. Er kan nog geen bezwaar worden ingediend, dat kan pas als de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie