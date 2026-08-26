Kozijnen vervangen bij woning in Etten-Leur

Bij een huis aan de Roerdomp in Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen. De aanvraag is op 19 augustus ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vervangen van kozijnen bij een woning aan Roerdomp 69, postcode 4872PK. De aanvraag is geregistreerd onder intern kenmerk 2026ABB0564-01.

Deze publicatie is alleen bedoeld als informatie. Er kan nog geen bezwaar worden ingediend, dat kan pas als de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.