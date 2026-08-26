Navigatie overslaan
Ontdek

Test helpt mantelzorgers in Etten-Leur bij inzicht in zorgtaken

Vandaag om 09:32

In Etten-Leur kunnen mantelzorgers met een test ontdekken hoeveel tijd en energie hun zorgtaken kosten en welke ondersteuning zij nodig hebben.

Gevonden voor jou

Mantelzorgers uit Etten-Leur die regelmatig zorgen voor een familielid, vriend of buur kunnen nu met een speciale test inzicht krijgen in hun zorgtaken. De Mantelzorgtest bevat vragen waarmee je kunt ontdekken hoeveel tijd en energie je besteedt aan zorgen voor anderen en waar je eventueel hulp bij kunt gebruiken.

De test biedt praktische tips en informatie die aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Het is niet nodig om jezelf eerst mantelzorger te noemen om de test te doen. Iedereen die structureel zorg verleent in zijn omgeving kan deelnemen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Etten-Leur

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.