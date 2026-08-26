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Test helpt mantelzorgers in Etten-Leur bij inzicht in zorgtaken
Vandaag om 09:32
In Etten-Leur kunnen mantelzorgers met een test ontdekken hoeveel tijd en energie hun zorgtaken kosten en welke ondersteuning zij nodig hebben.
Mantelzorgers uit Etten-Leur die regelmatig zorgen voor een familielid, vriend of buur kunnen nu met een speciale test inzicht krijgen in hun zorgtaken. De Mantelzorgtest bevat vragen waarmee je kunt ontdekken hoeveel tijd en energie je besteedt aan zorgen voor anderen en waar je eventueel hulp bij kunt gebruiken.
De test biedt praktische tips en informatie die aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Het is niet nodig om jezelf eerst mantelzorger te noemen om de test te doen. Iedereen die structureel zorg verleent in zijn omgeving kan deelnemen.
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