Tilburg: aanvraag om boom te kappen in Zomerpark

In Tilburg is een vergunning aangevraagd voor het kappen van één boom in het Zomerpark. De aanvraag is op 21 augustus 2026 ingediend en gaat over het vellen van een houtopstand. Het besluit wordt uiterlijk 16 oktober 2026 verwacht.

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De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom in het Zomerpark. Deze vergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00010761. Het gaat om het vellen van een houtopstand, wat een officiële term is voor het verwijderen van een boom.

Voor het einde van de beslistermijn op 16 oktober 2026 neemt de gemeente een besluit, tenzij deze termijn wordt verlengd of opgeschort. Zodra er een beslissing is, zal de gemeente dit openbaar maken. Tot die tijd kan er geen bezwaar worden gemaakt.