Witte Renault Clio weggesleept in Tilburg vanwege lekkage

Een witte Renault Clio II met Pools kenteken is op 13 augustus in Tilburg verwijderd. Het voertuig lekte vloeistoffen op de openbare weg en staat nu bij een bergingsbedrijf.

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Op 13 augustus 2026 is een witte Renault Clio II met Pools kenteken ZGY-53819 aan de Bisschop Masiusstraat in Tilburg weggesleept. Dit gebeurde vanwege lekkende vloeistoffen, wat gevaar opleverde voor de openbare weg. Het voertuig is verwijderd op basis van spoedeisende bestuursdwang, zoals toegestaan onder de Wegenverkeerswet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De auto staat gestald bij Auto- en Bergingsbedrijf Besems B.V. aan de Maasstraat 1 in Tilburg. De eigenaar heeft tot uiterlijk 8 september 2026 de tijd om het voertuig op te halen. Daarna kan de gemeente het voertuig verkopen of vernietigen. De kosten voor het wegslepen en stallen moeten bij het afhalen worden betaald en zijn afhankelijk van het aantal dagen dat de auto gestald is.

Als de auto niet op tijd wordt opgehaald, wordt deze verkocht of vernietigd. Voor vragen kan contact worden opgenomen met het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Tilburg.