Vergunning aangevraagd voor Van Limburg Stirumlaan in Tilburg

Voor een woning aan de Van Limburg Stirumlaan in Tilburg is een omzettingsvergunning aangevraagd. De gemeente verwacht op 16 oktober een besluit te nemen over deze aanvraag.

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De aanvraag voor een omzettingsvergunning is op 21 augustus door de gemeente Tilburg ontvangen. Het gaat om de woning aan de Van Limburg Stirumlaan 85, met zaaknummer Z2026-00010754. Deze vergunning is nodig om woonruimte om te zetten naar een andere gebruiksvorm, bijvoorbeeld kamers voor verhuur.

De gemeente heeft aangegeven dat zij uiterlijk op 16 oktober een besluit verwacht. Als de vergunning wordt verleend, volgt een officiële publicatie en kunnen documenten over de vergunning worden ingezien. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.