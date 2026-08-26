Bodemverontreiniging wordt aangepakt in Valkenswaard

Bij JF Kennedylaan 27 in Valkenswaard wordt de bodem aangepakt vanwege verontreiniging met zware metalen en olie. Het gaat om een sanering tot normen geschikt voor wonen en industrie.

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Het bedrijf Silt Milieu B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Valkenswaard voor het saneren van verontreinigde grond. De werkzaamheden vinden plaats bij JF Kennedylaan 27 en zijn bedoeld om de bodemkwaliteit te herstellen.

Volgens de melding wordt verontreiniging met zware metalen en minerale olie verwijderd. De grond moet voldoen aan normen voor wonen met een siertuin en gebruik in de industrie. De melding is op 24 juli 2026 gedaan, en er kunnen geen bezwaren worden ingediend.