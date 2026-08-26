Vergunning voor bouw aan woning in Zevenbergen verleend

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden aan een woning aan de Noordhaven in Zevenbergen. Het gaat om het aanpassen van de fundering aan de voorzijde en het bouwen van een aanbouw aan de achterkant.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 24 augustus 2026 verzonden en betreft een woning aan Noordhaven 156 in Zevenbergen. De aanvraag omvat het wijzigen van de fundering aan de voorkant van het huis en het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde.

De vergunning treedt officieel in werking de dag na de bekendmaking. Inwoners die bezwaar willen maken, hebben daarvoor zes weken de tijd. De werkzaamheden mogen echter al starten, ondanks een eventueel bezwaar.