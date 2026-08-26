Moerdijk stelt subsidieregeling voor gebiedstafels in

De gemeente Moerdijk heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om de activiteiten van gebiedstafels te ondersteunen. Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven die de leefbaarheid en samenwerking in wijken en dorpen verbeteren.

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Het gemeentebestuur van Moerdijk wil met de regeling gebiedsgericht werken stimuleren. Gebiedstafels zijn groepen bewoners, ondernemers en organisaties die samenwerken om de belangen van hun kern of wijk te behartigen. Ze functioneren als overlegplatform en als gesprekspartner voor de gemeente.

De subsidie kan oplopen tot 5.000 euro en is bedoeld voor activiteiten die bijvoorbeeld de communicatie met de lokale overheid verbeteren of de betrokkenheid van inwoners vergroten. Subsidieaanvragen kunnen jaarlijks tussen 1 oktober en 15 november worden ingediend.

De regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt alleen voor rechtspersonen die door de gemeente zijn aangewezen als gebiedstafel. In Moerdijk zijn onder andere de wijkvereniging Langeweg en de stadstafel Zevenbergen voorbeelden van deze gebiedstafels.