Vergunningsaanvraag voor bouwwerk en erfafscheiding in Roosendaal

Op Hoenderberg 12 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor een bouwwerk en erfafscheiding.

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Op 18 augustus is een aanvraag ingediend voor een vergunning op Hoenderberg 12 in Roosendaal. De plannen hebben betrekking op het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk en een erfafscheiding.

Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA050103. De ingediende stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor.