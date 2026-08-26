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Vergunningsaanvraag voor bouwwerk en erfafscheiding in Roosendaal

Vandaag om 09:33

Op Hoenderberg 12 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor een bouwwerk en erfafscheiding.

Gevonden voor jou

Op 18 augustus is een aanvraag ingediend voor een vergunning op Hoenderberg 12 in Roosendaal. De plannen hebben betrekking op het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk en een erfafscheiding.

Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA050103. De ingediende stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor.

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