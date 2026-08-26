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Kozijnen worden vervangen aan Staringlaan in Roosendaal
Vandaag om 09:33
Er is een aanvraag ingediend voor het vervangen van kozijnen aan meerdere woningen aan de Staringlaan in Roosendaal.
Het gaat om woningen op de Staringlaan met nummers 1 tot en met 17, 21 tot en met 37, 39 tot en met 55 en 16a tot en met 16t. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA050100 en is op 17 augustus 2026 ingediend.
De plannen hebben betrekking op het vervangen van kozijnen, wat mogelijk een verbetering van het uiterlijk en de isolatie van de woningen betekent. Inzage in de aanvraag is op afspraak mogelijk bij de publieksbalie van het stadskantoor.
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