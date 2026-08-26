Melding ophogen tuin aan Soeterbeekseweg in Nuenen

Bij een adres aan de Soeterbeekseweg in Nuenen is een melding gedaan voor het ophogen en aanleggen van een tuin met grond. Deze melding is op 19 augustus ingediend door Th. van de Loo B.V.

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De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er grond gebruikt wordt om de tuin op te hogen en aan te leggen. Het gebruik van grond kan gevolgen hebben voor de bodem en het milieu.

De melding bij het adres Soeterbeekseweg 39 in Nuenen is uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer van deze melding is Z-2026-013321.