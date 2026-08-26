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Hill Repeat Madness keert terug naar De Gulbergen in Nuenen

Vandaag om 09:34

Op 26 september organiseert Trailrunners Brabant de Hill Repeat Madness bij De Gulbergen in Nuenen. Het evenement is officieel gemeld.

Gevonden voor jou

Trailrunners Brabant heeft een melding gedaan voor het sportevenement Hill Repeat Madness. Dit vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 aan De Gulbergen in Nuenen.

Het evenement trekt jaarlijks sportliefhebbers die houden van een uitdaging, waarbij deelnemers meerdere keren de heuvels van De Gulbergen beklimmen. Omdat het om een melding gaat, is er geen sprake van een bezwaarprocedure.

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