Uitstel beslissing verbouwing boerderij in Best

De gemeente Best heeft de beslissing over een aanvraag voor de verbouwing van een boerderij aan de Hogevleutweg met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor de restauratie van een boerderij en het vervangen van een bijgebouw op het adres Hogevleutweg 11 in Best.

De werkzaamheden vallen onder twee activiteiten: een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001228.