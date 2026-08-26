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Uitstel beslissing verbouwing boerderij in Best
Vandaag om 09:34
De gemeente Best heeft de beslissing over een aanvraag voor de verbouwing van een boerderij aan de Hogevleutweg met zes weken uitgesteld.
Het gaat om een aanvraag voor de restauratie van een boerderij en het vervangen van een bijgebouw op het adres Hogevleutweg 11 in Best.
De werkzaamheden vallen onder twee activiteiten: een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001228.
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