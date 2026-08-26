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Vergunning aangevraagd voor overkapping in Best
Vandaag om 09:34
Op Stoelenmatter 28 in Best is een vergunning aangevraagd voor een overkapping. De gemeente beslist uiterlijk op 17 oktober of deze wordt verleend.
Op 22 augustus 2026 heeft de gemeente Best een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een overkapping. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan op het adres Stoelenmatter 28.
De gemeente heeft tot 17 oktober 2026 de tijd om een beslissing te nemen. Als dit nodig is, kan de termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de oorspronkelijke aanvraag.
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