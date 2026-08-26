Uitstel beslissing omgevingsvergunning gevelwijziging in Best

De gemeente Best heeft de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevel aan de Liempdseweg 9 met zes weken uitgesteld.

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Het uitstel heeft betrekking op een aanvraag voor het aanpassen van de gevel van het gebouw. De werkzaamheden vallen onder een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Het dossier heeft nummer Z2026-00000996 en de locatie van het project is Liempdseweg 9, 5682PL Best.