Navigatie overslaan
Ontdek

Vught staat plaatsing container op Haspelstraat toe

Vandaag om 09:34

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container aan de Haspelstraat 24. De container mag daar staan van 10 september tot en met 12 november 2026.

Gevonden voor jou

De ontheffing voor het gebruik van de openbare weg is op 24 augustus 2026 verzonden. Het gaat om een container die tijdelijk geplaatst wordt bij het adres Haspelstraat 24 in Vught.

De container mag maximaal twee maanden blijven staan, van 10 september tot en met 12 november 2026. Dit is geregeld onder nummer Z26-311786.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.