Zonnepanelen veldopstelling mag 25 jaar blijven in Vught

In Vught is toestemming verleend voor het tijdelijk plaatsen van zonnepanelen in de tuin aan de St.-Michielsgestelseweg. De opstelling mag daar voor een periode van 25 jaar blijven staan.

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De zonnepanelen veldopstelling komt in de tuin van een pand aan de St.-Michielsgestelseweg in Vught. De vergunning is op 18 augustus 2026 verzonden door het gemeentebestuur van Vught.

De tijdelijke plaatsing van zonnepanelen is bedoeld voor een periode van 25 jaar. Dit betekent dat de opstelling tot 2051 mag blijven staan, tenzij er tussentijds aanpassingen nodig zijn.