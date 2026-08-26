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Vught: aanvraag voor serre-uitbouw ingetrokken
Vandaag om 09:34
De aanvraag voor een nieuwe uitbouw aan een woning aan de Wederiksingel 14 in Vught is op 18 augustus 2026 ingetrokken. Het ging om een vervanging van de bestaande serre.
In Vught is een aanvraag ingetrokken voor het vervangen van een serre door een nieuwe uitbouw. De aanvraag betrof een woning aan de Wederiksingel 14 en werd ingediend onder nummer Z26-310807.
Burgemeester en wethouders van Vught hebben de intrekking op 18 augustus 2026 bevestigd. Verdere stappen rondom deze aanvraag worden niet meer ondernomen.
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