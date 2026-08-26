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Vught: aanvraag voor serre-uitbouw ingetrokken

Vandaag om 09:34

De aanvraag voor een nieuwe uitbouw aan een woning aan de Wederiksingel 14 in Vught is op 18 augustus 2026 ingetrokken. Het ging om een vervanging van de bestaande serre.

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In Vught is een aanvraag ingetrokken voor het vervangen van een serre door een nieuwe uitbouw. De aanvraag betrof een woning aan de Wederiksingel 14 en werd ingediend onder nummer Z26-310807.

Burgemeester en wethouders van Vught hebben de intrekking op 18 augustus 2026 bevestigd. Verdere stappen rondom deze aanvraag worden niet meer ondernomen.

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