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Vergunning verleend voor fietsenstalling in voortuin Vught
Vandaag om 09:34
Op Michiel de Ruyterweg in Vught is een vergunning verleend voor het bouwen van een fietsenstalling in de voortuin. De vergunning is op 19 augustus 2026 verzonden.
De fietsenstalling komt aan de Michiel de Ruyterweg 159 in Vught. Het gaat om een vergunning voor een voortuin, die door burgemeester en wethouders van Vught is goedgekeurd.
De vergunning is vorige week verzonden, op 19 augustus. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26 – 310912.
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