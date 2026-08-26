Aanvraag omgevingsvergunning voor hekwerk aan Kampdijklaan in Vught

Op Kampdijklaan 14 in Vught is een aanvraag gedaan voor het aanpassen van een hekwerk. De gemeente heeft deze aanvraag ontvangen op 18 augustus.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het wijzigen van een bestaand hekwerk op het adres Kampdijklaan 14 in Vught. Burgemeester en wethouders hebben dit verzoek geregistreerd onder nummer Z26-311670.

Het gaat om een technische aanpassing die door de eigenaar is ingediend. De gemeente zal de aanvraag verder beoordelen.