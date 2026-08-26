Beslistermijn verlengd voor plannen Marktveld 31 in Vught

De gemeente Vught heeft de beslistermijn voor een aanvraag om Marktveld 31 een nieuwe bestemming te geven met zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben besloten om meer tijd te nemen voor het beoordelen van een aanvraag om de bestemming van Marktveld 31 te wijzigen van horeca naar sport en gezondheid. De termijn is met zes weken verlengd.

De brief waarin dit besluit is meegedeeld, is op 19 augustus 2026 verzonden. Het gaat om een aanvraag met dossiernummer Z26 – 308310.