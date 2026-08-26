Vught breidt geslotenverklaring brug bij PI uit

De gemeente Vught heeft besloten om de geslotenverklaring van de tijdelijke brug bij de Penitentiaire Inrichting Vught uit te breiden. Deze maatregel moet voorkomen dat onbevoegde personen de brug via de zuidzijde bereiken.

Gevonden voor jou

De tijdelijke brug, gelegen bij de Gementweg, was al voorzien van een geslotenverklaring aan de noordzijde. Hier was het gebruik beperkt tot dienstvoertuigen van Justitie. In de praktijk bleek echter dat voetgangers de brug via de zuidzijde konden bereiken, wat leidde tot ongewenst gebruik.

Om de veiligheid en beveiliging van de Penitentiaire Inrichting te verbeteren, wordt de geslotenverklaring nu uitgebreid naar de zuidzijde. Hierdoor wordt het verboden gebruik van de brug vanuit beide richtingen duidelijk kenbaar. De politie en de Penitentiaire Inrichting hebben deze uitbreiding onderschreven.

Het verkeersbesluit is op 20 juli 2026 genomen en zal bekendgemaakt worden zoals vereist door de wetgeving. De brug blijft uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerd verkeer, zoals dienstvoertuigen van Justitie.