Dakkapel aan achterzijde woning aangevraagd in Vught

In Vught is een aanvraag gedaan om een dakkapel te plaatsen aan de achterzijde van een woning aan de Molenstraat.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben op 18 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op Molenstraat 17.

Deze aanvraag wordt verder beoordeeld door de gemeente. Het gaat om een specifieke vergunning voor bouwactiviteiten op dit adres.