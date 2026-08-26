Container mag tijdelijk op Nieuwstraat in Vught staan

Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op de Nieuwstraat 12. Het gaat om de periode van 18 september tot en met 16 oktober.

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De aanvraag om een container te mogen plaatsen op de Nieuwstraat 12 in Vught is goedgekeurd. De ontheffing hiervoor is op 24 augustus verzonden.

De container mag van 18 september tot en met 16 oktober op de openbare weg staan. Het gaat om een tijdelijke maatregel, waarvoor expliciet toestemming nodig was.