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Nieuwe dakpannen gepland in St. Willebrord

Vandaag om 09:34

Op Krommestraat 99 in St. Willebrord zijn plannen om de dakpannen te vernieuwen. De gemeente Rucphen heeft hiervoor op 17 augustus een vergunningsaanvraag ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het vervangen van de dakpannen op een woning in St. Willebrord. De gemeente Rucphen verwacht uiterlijk 12 oktober een besluit te nemen over deze aanvraag.

Bij een omgevingsvergunning vraagt iemand toestemming voor bouw- of verbouwplannen, zoals hier het vernieuwen van dakpannen. Dit kan van invloed zijn op de directe omgeving.

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