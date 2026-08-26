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Buurt BBQ zorgt voor verkeersmaatregelen in Oisterwijk

Vandaag om 09:34

De Dr. Bolsiuslaan in Oisterwijk wordt op 11 oktober tijdelijk afgesloten vanwege een buurtbarbecue. De weg is die dag van één uur ’s middags tot negen uur ’s avonds alleen toegankelijk voor voetgangers.

Gevonden voor jou

In Oisterwijk vindt op woensdag 11 oktober een buurtbarbecue plaats. Voor deze gelegenheid wordt de Dr. Bolsiuslaan afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers.

De tijdelijke verkeersmaatregel geldt van één uur ’s middags tot negen uur ’s avonds. Buurtbewoners kunnen zo veilig genieten van de barbecue zonder hinder van voertuigen.

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