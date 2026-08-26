Peter Paul Rubenspad afgesloten voor buurtfeest in Oisterwijk

Het Peter Paul Rubenspad in Oisterwijk is op dinsdag 29 augustus afgesloten voor verkeer vanwege een buurtfeest.

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Vanwege een buurtfeest in Oisterwijk wordt het Peter Paul Rubenspad tijdelijk afgesloten. De maatregel geldt op dinsdag 29 augustus 2026 van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. Alleen voetgangers mogen dan gebruik maken van de straat.

De afsluiting is bedoeld om het feest veilig te laten verlopen en om ruimte te maken voor de activiteiten. Buurtbewoners en bezoekers worden gevraagd rekening te houden met de tijdelijke verkeerssituatie.