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Airco-aanvraag in Moergestel blijkt vergunningsvrij
Vandaag om 09:34
Een aanvraag voor een airco-unit aan de voorgevel in Moergestel is afgewezen omdat er geen vergunning nodig is. Het gaat om een woning aan De Looijakker 9. De gemeente heeft dit besluit op 14 augustus naar de aanvrager gestuurd.
De aanvraag betrof het plaatsen van een airco-buitenunit aan de voorkant van het pand. Na beoordeling bleek dat deze activiteit vergunningsvrij is volgens het omgevingsplan.
De gemeente Oisterwijk had eerder de ontvangst van deze aanvraag al gepubliceerd. Met het huidige bericht wordt verduidelijkt dat er geen vergunning nodig is voor deze bouwactiviteit.
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