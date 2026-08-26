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Buurt BBQ in Oisterwijk krijgt groen licht
Vandaag om 09:34
De gemeente Oisterwijk heeft toestemming gegeven voor een Buurt BBQ op 11 oktober in de Dr. Bolsiuslaan. Het evenement vindt plaats van twee uur 's middags tot acht uur 's avonds.
De Buurt BBQ wordt gehouden tussen huisnummers 12 en 18 in de Dr. Bolsiuslaan. De burgemeester heeft de vergunning op 18 augustus verzonden aan de aanvrager.
Met deze vergunning kunnen buurtbewoners op zondag 11 oktober samenkomen voor een gezellige barbecue in hun straat. Het evenement duurt zes uur.
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