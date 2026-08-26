Buurtfeest zorgt voor tijdelijke afsluiting in Moergestel

De Pastoor Müskenshof in Moergestel is tijdelijk afgesloten voor verkeer door een buurtfeest op 19 september.

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In Moergestel wordt op zaterdag 19 september een buurtfeest gehouden. Hiervoor is de Pastoor Müskenshof afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. De maatregel geldt van zaterdagmiddag twee uur tot zondagochtend tien uur.

De tijdelijke afsluiting moet ervoor zorgen dat het buurtfeest veilig kan plaatsvinden. Het gaat om een kleine straat in het dorp die normaal toegankelijk is voor verkeer. Omwonenden en bezoekers kunnen te voet de locatie bereiken.