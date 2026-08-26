Beslistermijn verlengd voor woningverbouwing in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft de beslistermijn voor een woningverbouwing aan de Beukendreef met maximaal zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een woning op Beukendreef 3 in Oisterwijk. Deze aanvraag werd ingediend op 6 juli 2026 en heeft zaaknummer 1056804. De verlenging heeft betrekking op de technische bouwactiviteit en de bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Het college heeft aangegeven dat tegen de verlenging geen bezwaar of beroep mogelijk is. Dat kan pas wanneer er een definitief besluit op de aanvraag wordt genomen.