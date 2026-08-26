Airconditioning aangevraagd voor woning in Oisterwijk

In Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airconditioning aan de Jopie Smuldersstraat. De aanvraag is ingediend op 19 augustus.

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Op 19 augustus heeft het college van de gemeente Oisterwijk een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een airconditioning bij een woning aan de Jopie Smuldersstraat, met zaaknummer 1058409.

De aanvraag valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, dat kan pas nadat er een besluit over de vergunning is genomen.