Buurtfeest Papenakker 2 krijgt groen licht in Moergestel

Buurtvereniging Paopenlaand heeft toestemming gekregen voor het Buurtfeest Papenakker 2. Het evenement vindt plaats op zaterdag 19 september 2026 van vier uur 's middags tot half twaalf 's avonds op het pleintje aan de Pastoor Müskenshof in Moergestel.

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De burgemeester van Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor het Buurtfeest Papenakker 2. Dit buurtfeest wordt georganiseerd door Buurtvereniging Paopenlaand en zal plaatsvinden in Moergestel, op het pleintje aan de Pastoor Müskenshof.

Het evenement duurt van 16.00 uur tot 23.30 uur en biedt buurtbewoners een gelegenheid om samen te komen en te genieten van activiteiten. De vergunning is op 14 augustus 2026 naar de aanvrager verzonden.