Alphen-Chaam stelt regels op voor elektriciteit bij woningbouw

De gemeente Alphen-Chaam heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld om prioriteit te geven aan elektriciteitstransport voor woningbouw- en onderwijsprojecten. Dit moet helpen bij het oplossen van knelpunten door beperkte capaciteit op het net.

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De regels, die dinsdag zijn goedgekeurd door het college, richten zich op het eerlijk verdelen van transportcapaciteit voor elektriciteit. Ze bepalen hoe projecten worden gerangschikt op een lijst, waarbij onderwijshuisvesting voorrang krijgt. De volgorde hangt ook af van factoren zoals startdatum van de bouw en maatschappelijke impact.

Projectontwikkelaars kunnen tot en met 14 september 2026 een verzoek indienen om hun projecten op de lijst te plaatsen. Gemeentelijke projecten worden volgens dezelfde criteria beoordeeld als die van externe partijen, om gelijke behandeling te garanderen. De definitieve ranglijst wordt openbaar gemaakt via het gemeenteblad en de website.

De maatregelen zijn nodig omdat in congestiegebieden, waar het elektriciteitsnet overbelast is, veel woningbouwplannen vertraging oplopen. Met deze aanpak hoopt de gemeente tijdig transportcapaciteit te reserveren en het proces transparant te maken.