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Bouwplannen voor woning aan Boekelsedijk in Volkel
Vandaag om 09:35
Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning aan de Boekelsedijk 10B in Volkel. De gemeente ontving deze op 22 augustus.
Het gaat om een technisch bouwproject op het adres Boekelsedijk 10B, 5408 ND Volkel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 66788-2026.
De gemeente heeft laten weten dat het hier om een kennisgeving van ontvangst gaat. Er kan niet formeel gereageerd worden op deze aanvraag. Voor inzage kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.
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