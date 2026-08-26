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Switch vraagt horecavergunning aan in Uden

Vandaag om 09:35

Horecabedrijf Switch in Uden heeft een aanvraag ingediend voor een vergunning. Het gaat om het exploiteren van een openbare inrichting aan Pastoor Spieringsstraat 1.

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Op 20 augustus 2026 is door Switch een aanvraag ingediend voor een horecavergunning. Dit is nodig om een openbare inrichting te mogen exploiteren en alcohol te mogen schenken. De aanvraag valt onder de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Maashorst en de Alcoholwet.

Het horecabedrijf is gevestigd aan Pastoor Spieringsstraat 1 in Uden. De vergunning moet het bedrijf toestemming geven om op deze locatie te opereren.

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