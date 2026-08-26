Beslistermijn verlengd voor kapvergunning in Uden

De gemeente Uden heeft de beslissing over een kapvergunning voor twee bomen aan de Land van Ravensteinstraat 50 met maximaal zes weken verlengd.

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De aanvraag betreft het kappen van twee bomen op het adres Land van Ravensteinstraat 50 in Uden. De gemeente heeft op 24 augustus 2026 besloten om de afhandelingstermijn van deze aanvraag te verlengen. Dit gebeurt met een maximale periode van zes weken.

Het verlengingsbesluit is een formele mededeling en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing.