Geen toestemming voor verruiming LPG-doorzet in Riethoven

De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag afgewezen om meer LPG op te slaan aan de Broekhovenseweg in Riethoven.

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Het gaat om een verzoek om de jaarlijkse opslag van LPG te verhogen van 50 naar 500 kubieke meter. De gemeente heeft op maandag 24 augustus 2026 besloten om geen toestemming te geven voor deze wijziging. De aanvraag had betrekking op milieuregels.

Het bedrijf is gevestigd aan de Broekhovenseweg 1 in Riethoven. De vergunningaanvraag werd geregistreerd onder zaaknummer 17246489. Het besluit heeft invloed op de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het milieu.