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Filmvoorstellingen In naam van de Vader in Oost West en Middelbeers
Vandaag om 09:35
In Oost West en Middelbeers zijn eind november zes filmvoorstellingen gepland van "In naam van de Vader". De gemeente Oirschot heeft hiervoor een vergunning verleend.
De filmvoorstellingen vinden plaats op 20, 21, 22, 27, 28 en 29 november 2026 aan de St. Jorisstraat in Oost West en Middelbeers. De vergunning is op 24 augustus 2026 door de gemeente Oirschot goedgekeurd.
Met de toestemming mogen de voorstellingen op deze data officieel doorgaan. Het kenmerk van de zaak is 082382825.
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