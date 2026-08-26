Oirschot stelt volgordelijst woningbouwprojecten 2026 vast

De gemeente Oirschot heeft de volgordelijst voor woningbouwprojecten in 2026 vastgesteld. Deze lijst bepaalt de prioriteit van projecten bij de netbeheerder vanaf 1 oktober.

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Het college van burgemeester en wethouders in Oirschot heeft op 25 augustus de Gemeentelijke volgordelijst woningbouwprojecten 2026 vastgesteld. Deze lijst is gebaseerd op criteria zoals de startdatum van de bouw, de rijpheid van het project, het maatschappelijk belang en de verwachte oplevering.

De volgordelijst speelt een rol bij het aanvragen van prioriteit en transportcapaciteit voor bouwprojecten bij de netbeheerder. Het eerste project op de lijst is Driehoek 21 in Oostelbeers, waar een woningsplitsing gepland staat. Andere projecten, zoals de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat in Oirschot, staan verder op de lijst.

Vanaf 1 oktober worden verzoeken ingediend op basis van deze rangorde. De lijst is openbaar en opgesteld volgens duidelijke regels, waardoor iedereen kan zien hoe de volgorde is bepaald.