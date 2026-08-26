Gehandicaptenparkeerplaats bij St. Jorishof in Oirschot vastgesteld

Bij het St. Jorishof in Oirschot komt een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Het verkeersbesluit hiervoor treedt donderdag in werking, zodra het verkeersbord is geplaatst.

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De parkeerplaats is aangevraagd door een bewoner uit de directe omgeving, die geen privéparkeerplek heeft en afhankelijk is van openbare parkeerplaatsen in de buurt. Door de hoge parkeerdruk in het gebied is het vaak lastig om dichtbij een beschikbare plek te vinden. De gemeente heeft daarom besloten om deze parkeerplaats toe te wijzen.

De plek wordt gemarkeerd met een verkeersbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager staat vermeld. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Oirschot en is afgestemd met de politie. Volgens de gemeente zal de maatregel de parkeerdruk in de wijk niet verder verhogen.