Houtkap bij waterwinlocatie Prinsenbosch in Molenschot aangevraagd

Bij de waterwinlocatie Prinsenbosch in Molenschot is een aanvraag gedaan voor het kappen van bomen. De werkzaamheden hebben invloed op de bodem.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 20 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor grondroerende werkzaamheden. Deze zijn nodig vanwege het vellen van bomen op het terrein van de waterwinlocatie Prinsenbosch, aan het Burgtsebaantje 15 in Molenschot.

Grondroerende werkzaamheden betekenen dat de bodem wordt aangepast, bijvoorbeeld door het verwijderen van wortels of het herinrichten van grond. Dit soort activiteiten kan gevolgen hebben voor het milieu en moet daarom officieel worden aangevraagd.