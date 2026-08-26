Gilze en Rijen stelt regels op voor prioriteit transportcapaciteit

De gemeente Gilze en Rijen heeft nieuwe regels vastgesteld om transportcapaciteit voor woningbouw- en onderwijsprojecten te verdelen. Dit is nodig omdat het elektriciteitsnet in sommige gebieden vol is.

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Het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen heeft op 25 augustus 2026 beleidsregels vastgesteld om transportcapaciteit eerlijk en transparant te verdelen. Dit geldt voor woningbouw- en onderwijshuisvestingsprojecten binnen de gemeente. Door een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet dreigen projecten vertraging op te lopen.

De regels zorgen ervoor dat projecten met maatschappelijke urgentie, zoals onderwijshuisvesting, voorrang krijgen. Ook wordt gekeken naar de startdatum van de bouw en de mate waarin projecten al voorbereid zijn. Bij gelijke beoordeling van projecten kan een openbare loting plaatsvinden. Projectontwikkelaars kunnen hun projecten tot 14 september 2026 aanmelden voor plaatsing op de ranglijst.

Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten vroegtijdig transportcapaciteit reserveren voor woningbouw, een nieuwe werkwijze die door de landelijke Systeemcode Elektriciteit 2026 wordt ondersteund. De gemeente heeft daarmee een inspanningsverplichting om transportcapaciteit aan te vragen, maar kan geen garantie geven dat deze ook wordt toegewezen.