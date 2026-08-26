Hondentrimsalon aan huis aangevraagd in Oudheusden

In Oudheusden is een vergunning aangevraagd voor een hondentrimsalon aan huis. Het gaat om een aanvraag voor een adres aan de Tullensstraat.

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De gemeente Heusden heeft op 16 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het starten van een hondentrimsalon aan huis. Het adres betreft Tullensstraat 31 in Oudheusden. Voor de aanvraag moet worden afgeweken van de regels in het Omgevingsplan.

De aanvraag wordt behandeld onder zaaknummer 2230519. Direct betrokkenen kunnen pas bezwaar maken zodra de gemeente een besluit heeft genomen en dit heeft verstuurd. Het besluitmoment is nog niet bekend.